إصابة عامل برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل غرب جنين

رام الله - دنيا الوطنأصيب، اليوم الأربعاء، عامل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بمحاذاة جدار الفصل العنصري المقام فوق أراضي قرية عانين غرب جنين، وذلك أثناء محاولته الوصول إلى مكان عمله داخل أراضي عام 48.وذكرت مصادر أمنية، أن عاملا أصيب بعيار ناري في الساق، بالقرب من جدار الفصل، وجرى تحويله إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج.وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري جنوب جنين، خاصة في محيط قرى وبلدات يعبد، وعرابة، ومفسرا، ومركة، وصانور، وجبع، والجربة.