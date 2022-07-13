قيادات أمنية ليبية: نرفض الدخول في أي مرحلة انتقالية جديدة تحت أي مسمى

رام الله - دنيا الوطنأعلنت قيادات أمنية في المنطقة الغربية من ليبيا عن رفضها الدخول في أي مرحلة انتقالية جديدة تحت أي مسمى، مؤكدة أنها ستتصدى لكل من سيحاول إحداث فوضى في طرابلس.وبحسب موقع (روسيا اليوم) فقد قالت القيادات في بيان لها بعد اجتماعها في أبوستة بشأن التحشيدات في محيط طرابلس وإغلاق النفط ودخول رئيس الحكومة المنتخبة من البرلمان، فتحي باشاغا، إلى العاصمة "إننا نرفض الدخول في أي مرحلة انتقالية جديدة تحت أي مسمى، ونتمسك بالانتخابات باعتبارها المخرج الوحيد للأزمة السياسية".وأضافت: "سنتصدى لكل من يتوهم بالتحشيدات العسكرية أو إحداث الفوضى داخل العاصمة طرابلس".