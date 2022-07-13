يصل إسرائيل اليوم.. الرئيس الأميركي جو بايدن يبدأ زيارته للمنطقة





وسيكون في استقباله، الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ ورئيس حكومة تصريف الأعمال، يائير لبيد، ورئيس الوزراء بالإنابة نفتالي بينت.





وسيرافق الرئيس الأميركي، وزير الخارجية، أنتوني بلينكن ورئيس مجلس الأمن القومي، جاك سوليفان، ووفد يشمل مسؤولين رفيعي المستوى أيضا.



وسيتوجه بايدن إلى معرض منظومات الدفاع الجوي الواقع داخل المطار، والذي يضم القبة الحديدية، ونظاماً يعمل بتقنية الليزر لاعتراض المسيرات والقذائف الصاروخية.



وستوقع الولايات المتحدة وإسرائيل أثناء الزيارة على مستند يحمل اسم "بيان القدس" لترسيخ التعاون الأمني الثنائي بالأخص، وسيتطرق أيضا الى الملف الإيراني والصراع الإسرائيلي الفلسطيني ودفع التطبيع مع دول الشرق الأوسط قدماً.





ومن المقرر أن يزور بايدن الأراضي الفلسطينية، حيث يلتقي الرئيس محمود عباس يوم الجمعة، في مدينة بيت لحم.





ومن المتوقع أن تحط طائرته في مطار بن غوريون الساعة الثالثة والنصف عصراً، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).