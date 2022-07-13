طالع حالة الطقس لليوم الأربعاء



يكون الجو صافيا بوجه عام ، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .



يكون الجو صافيا بوجه عام ، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .





درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي المدينـة اليـوم ع- ص غـداً ع- ص بعد غـد ع- ص المدينـة اليـوم ع – ص غـداً ع – ص بعد غـد ع- ص القدس 30-20 30-20 30-20 بيت لحم 30-20 30-20 30-20 رام الله والبيرة 29-19 29-19 29-19 طولكرم 31-22 31-22 31-22 نابلس 31-20 31-20 31-20 قلقيلية 31-22 31-22 31-22 جنين 33-22 33-22 33-22 سلفيت 30-20 30-20 30-20 طوباس 34-23 34-23 34-23 روابي 31-20 31-20 31-20 الخليل 29-19 29-19 29-19 غزه 30-23 30-23 30-23 أريحا 38-26 38-26 38-26 خانيونس 30-23 30-23 30-23 الأغوار الشمالية 36-24 36-24 36-24 رفح 31-22 31-22 31-22





رام الله - دنيا الوطنيكون الجو صافيا بوجه عام ، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يكون الجو صافيا بوجه عام ، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .