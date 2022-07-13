أبو غوش: جريمة إحراق الجنود المصريين عام 67 يكشف حجم إرهاب وفاشية الاحتلال



وتابع في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن ما كشف عنه جريمة تضاف لمسلسل الجرائم التي تحكم جيش الاحتلال وعدوانه على كل ما هو فلسطيني وعربي.



وأشار إلى أن ذلك رسالة لكافة المهرولين نحو التطبيع بأن هذا السجل الاجرامي لدولة الاحتلال يدعوهم لوقف هذا التطبيع الذي يعد مكافأة للاحتلال.



ودعا المؤسسات الحقوقية الدولية لفضح جرائم الاحتلال، مشيرا أن المكان الطبيعي للاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية، التي يتطلب منها سرعة التحرك لمعاقبة جنود الاحتلال وتقديمهم للمحاكمة الدولية.



رام الله - دنيا الوطنقال نائب الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عوني أبو غوش، إن الكشف عن ارتكاب جيش الاحتلال لجريمة وحشية في عدوان 1967 تمثلت بإحراق عشرات الجنود المصريين وهم احياء، يفضح حجم الإرهاب والفاشية والحقد الإسرائيلي الذي ارتكب ومازال يرتكب جرائم بشعة.