رابط الفحص.. الشيخ يعلن أسماء الحاصلين على موافقات الهوية الفلسطينية بغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدينة، عن أسماء دفعة جديدة من الحاصلين على موافقات الهويات من المحافظات الجنوبية.وأكد الشيخ في تغريدة له على موقع (تويتر)، أن عدد الحاصلين على موافقات الهويات من المحافظات الجنوبية، 4000 موافقة.وقال: "سنستكمل العدد الذي أعلنا عنه الثلاثاء وهو 5500 لم شمل، اليوم الأربعاء".وكان الشيخ، قد أعلن في تغريدة سابقة له، أنه سيتم الاعلان عن دفعة جديدة من الحاصلين على لم الشمل في المحافظات الجنوبية والشمالية، والبالغ عددهم 5500 لم شمل.