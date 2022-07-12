البزم يتحدث عن خطة وزارة الداخلية خلال عيد الأضحى

رام الله - دنيا الوطنتحدث إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، حول إنهاء العمل بخطة عيد الأضحى المبارك، الذي وضعتها وزارته.وأكد البزم في تصريحات له، أن خطة عيد الأضحى تمت بنجاح، مشيداً بجهود منتسبي الوزارة الذين واصلوا الليل بالنهار لخدمة المواطنين وتوفير الأجواء الملائمة لهم، بحسب ما جاء على موقع الوزارة الالكتروني.وأشار البزم، إلى أن وزارة الداخلية عملت وفق خطة خاصة لتوفير الأجواء الملائمة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، شاركت في تنفيذها العديد من الأجهزة والإدارات وفي مقدمتها جهاز الشرطة بإداراته المختلفة.وأوضح، أن جميع أجهزة الوزارة كانت في حالة استعداد وجاهزية عالية خلال إجازة عيد الأضحى من أجل إنجاح الخطة، وتوفير الأمن والطمأنينة لتمكين المواطنين من تأدية مناسك العيد والعادات المجتمعية.ولفت البزم، إلى أن الخطة ركّزت على منع الازدحامات وتأمين كل مفترقات الطرق، حيث انتشرت شرطة المرور من أجل تسهيل حركة المواطنين خاصة في ظل الزيارات الاجتماعية خلال فترة العيد والتنقل المكثف بين كل محافظات القطاع.وقالت: تلقّت أطقم التحكم والسيطرة بالعمليات المركزية للوزارة، مئات الاتصالات من المواطنين على مدار أيام العيد، وقدّمت الخدمة اللازمة عن طريق الجهات المختصة".