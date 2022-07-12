شؤون فلسطينية

شرطة بيت لحم تصدر بياناً حول الحركة المرورية خلال زيارة الرئيس الأمريكي

شرطة بيت لحم تصدر بياناً حول الحركة المرورية خلال زيارة الرئيس الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت شرطة محافظة بيت لحم، مساء اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً يتعلق بتنظيم حركة المواطنين والمركبات داخل مدينة بيت لحم.

وأكد البيان، أن الشرطة وبتوجيهات من اللواء يوسف الحلو، مدير عام الشرطة، ستتخذ سلسلة من الإجراءات الأمنية والنظامية التي تتناسب مع مع زيارة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ونظيره الأمريكي جو بايدن، يومي الخميس والجمعة.

وأشارت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، إلى أن الإجراءات، ستبدأ من الساعة 10:00 مساء يوم الخميس وتستمر لغاية إنتهاء الزيارة.

وأوضحت الشرطة في بيانها، إلى أن هذه الاجراءات تتضمن، منع وقوف المركبات بكافة أنواعها على جانبي الطريق والأرصفة في شارع القدس الخليل من الحاجز الشمالي لمدينة بيت لحم مرورًا بمفرق باب الزقاق ومفرق الراضي وحتى دوار بوتين صعودًا لغاية جامعة فلسطين الاهلية .

ولفتت إلى أنه سيتم منع وقوف المركبات بكافة أنواعها على جانبي الطريق والأرصفة من مسجد بلال إبن رباح وشارع المهد وصولًا إلى كنيسة المهد.

وقالت: "لتجنب دخول مسار المواكب الرسمية في بيت لحم تناشد الشرطة المواطنين بأن تكون حركة المركبات القادمة من الخليل باتجاه أبو ديس، رام الله وأريحا وبالعكس وعدم دخول بيت لحم على أن تواصل سيرها عبر واد سعير أو مفرق قرية أم سلمونة – تقوع – زعترة – جسر بيت ساحور – العبيدية ، كذلك حركة المركبات من المحطة المركزية في بيت لحم إلى محافظة الخليل والعكس عبر مفرق سلطة المياه في بيت لحم وإلى مفرق ارارات في بيت ساحور – شارع الخليفات- واد شاهين- شارع الصف – شارع الجبل – ارطاس – برك سليمان – النشاش".

وفي السياق، أكدت الشرطة في بيانها، أن كنيسة المهد ستكون مغلقة أمام السياح الأجانب يوم الجمعة من الساعة الحادية عشر ظهراً حتى الساعة الثالثة عصراً، كذلك سيتم منع حركة الباصات السياحية في شارع المهد وشارع القدس الخليل في نفس الفترة.


وأعلنت، أنه سيتم منع حركة المجموعات السياحية مشياً على الأقدام في خط سير المواكب في نفس الفترة، كذلك ستكون الحركة السياحية مسموحة في بيت ساحر طوال اليوم ولن يكون هناك قيوداً

وقالت: "سيكون المعبر الشمالي مغلقاً من مساء الخميس 11:50 حتى مساء الجمعة إغلاقاً كاملاً أمام حركة المواطنين والمركبات"، مضيفة: "سيتم مصادرة أي مركبة تخالف التعليمات المذكورة أعلاه بواسطة الونش وحجزها في ساحات مخصصة".

وأهابت الشرطة بالمواطنين، ضرورة أخذ الحيطة والحذر والسير على أرصفة الشارع العام وخاصة أثناء المرور السريع للمواكب الرسمية لرؤساء الدول والدبلوماسيين الأجانب، حيث سيتم إغلاق الشوارع فقط وقت مرور المواكب.

وشددت على ضرورة التعاون وتحمل الإجراءات وضبط النفس، وإبلاغ الشرطة فوراً عن أي اشتباه قد يخل بأمن الوطن والمواطن وفي حال الحاجة للوصول إلى المستشفيات والمراكز الطبية من خلال الإتصال على رقم 100 ولا يشمل ذلك حركة مركبات الإسعاف.

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