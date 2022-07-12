شؤون فلسطينية

(حماس) تعقب على زيارة الرئيس الأمريكي المرتقبة للمنطقة

(حماس) تعقب على زيارة الرئيس الأمريكي المرتقبة للمنطقة
رام الله - دنيا الوطن
عقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الثلاثاء، على الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة.

وأكد حازم قاسم، الناطق باسم الحركة، في تصريحات له، أن زيارة الرئيس الامريكي جو بايدن الى المنطقة لن تخدم إلا المصالح الإسرائيلية في المنطقة على حساب القضية الفلسطينية، لافتا إلى أنها تهدف لتعزيز الانقسامات في المنطقة وتشكيل اصطفافات جديدة لحماية المشروع الإسرائيلي وسيادته التوسعية، وتستهدف القوى الحية في الأمة.

وقال قاسم: "إن كل الزيارات السابقة لرؤساء الولايات المتحدة للمنطقة كانت تضع مصالح الاحتلال كهدف أساسي، وتحاول تجميل سلوكها العدائي للشعب الفلسطيني عبر لقاءات مع قادة السلطة في رام الله"، على حد تعبيره.

وأضاف: "الحديث عن توسيع التطبيع في المنطقة مع زيارة بايدين، وتشكيل أحلاف عسكرية يكون الاحتلال جزءاً منه، يشكل خطراً استراتيجيًا على القضية الفلسطينية وعلى المصالح القومية لكل المنطقة".

وشدد الناطق باسم حركة حماس، على ضرورة توحيد مواقف الدول والكيانات والجهات الرافضة للسياسات الإسرائيلية والأمريكية، وتعزيز العلاقات وتطويرها بين قوى المقاومة في الأمة.

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