قناة إٍسرائيلية: لابيد وبايدن سيوقعان وثيقة "بيان القدس".. تعرف عليها

رام الله - دنيا الوطنأعلنت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي يائير لابيد، والرئيس الأمريكي جو بايدن، سيوقعان وثيقة تعرف باسم "بيان القدس".وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن التوقيع على الوثيقة سيكون خلال زيارة بايدن لإسرائيل، والتي من المقرر أن تبدأ غداً الأربعاء.وأوضحت القناة، أن هذه الوثيقة سترسخ التعاون الأمني وتعزز الوعود الأمريكية بشأن عدد من القضايا، مثل التزام الولايات المتحدة بعدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، واستخدام جميع مكونات القوة المشتركة لضمان ذلك.