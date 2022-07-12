استطلاع: 64% من الناخبين الجمهوريين لن يصوتوا لترامب في انتخابات 2024

رام الله - دنيا الوطنأفاد استطلاع للرأي بأن أكثر من نصف الجمهوريين قالوا إنهم لن يصوتوا للرئيس السابق دونالد ترامب إذا كان مرشحا في الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2024.ووفقا لاستطلاع أجرته (New York Times) بالتعاون مع Siena College، قال حوالي 49٪ من الناخبين الجمهوريين الذين شملهم الاستطلاع إنهم سيصوتون لترامب في الانتخابات التمهيدية الرئاسية، ومن بين الناخبين الجمهوريين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما، قال 64٪ إنهم لن يصوتوا لترامب في الانتخابات التمهيدية الرئاسية.وردا على سؤال عن تصرفات ترامب حول انتخابات 2020، قال 75٪ من الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية إنه "كان يمارس حقه في خوض الانتخابات"، بينما قال 19٪ فقط إنه "ذهب إلى حد تهديد الديمقراطية الأمريكية".