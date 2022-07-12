شؤون فلسطينية

منها زيادة حصة عمال القطاع.. غانتس يعلن سلسلة تسهيلات للفلسطينيين

منها زيادة حصة عمال القطاع.. غانتس يعلن سلسلة تسهيلات للفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
اعلن مكتب منسق أعمال حكومة الاحتلال في الاراضي الفلسطينية، غسان عليان، أن بيني غانتس وزير جيش الاحتلال، وافق، مساء اليوم الثلاثاء، على إجراءات "بناء الثقة" مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأكد عليان، أن غانتس وافق على منح 5500 لم شمل للعائلات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والمصادقة على 6 خرائط هيكيلية للفلسطينيين في مناطق الضفة، بالإضافة إلى فتح معبر جديد "سالم" في شمال الضفة لغرض دخول عرب الدخل إلى مدينة جنين.

وفيما يتعلق بالقطاع، أشار عليان إلى ان غانتس قرر زيادة حصة العمال من قطاع غزة لـ1500 عامل إضافي، للعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

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