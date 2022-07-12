بلدية غزة تحدد الأيام التي يُمنع فيها السباحة بالبحر

رام الله - دنيا الوطنحذرت طواقم الإنقاذ البحري في بلدية غزة، المواطنين، من خطر السباحة اليوم الثلاثاء، وغداً الأربعاء، بسبب ارتفاع أمواج البحر ونشاط التيارات البحرية.وأكدت الطواقم في تصريح نشرته صفحة بلدية غزة على موقع (فيسبوك)، مساء اليوم الثلاثاء، أنه يمنع منعاً باتاً، السباح يومي الخميس والجمعة، حتى صباح السبت، حفاظاً على سلامة المواطنين، وذلك بسبب الارتفاع الملحوظ في الأمواج.وأهابت طواقم الانقاذ التابعة لبلدية غزة، المواطنين، بضرورة الابتعاد عن الشاطئ مسافة 20 متراً والاتباع الكامل لإرشادات المنقذين.