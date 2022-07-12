عاجل

  • بلدية غزة تحذر المواطنين من خطر السباحة اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء بسبب ارتفاع أمواج البحر ونشاط التيارات البحرية

دولي

قبيل ساعات من وصوله.. إدارة بايدن توجه طلباً غير مألوف للمسؤولين الإسرائيليين

قبيل ساعات من وصوله.. إدارة بايدن توجه طلباً غير مألوف للمسؤولين الإسرائيليين
رام الله - دنيا الوطن
توجهت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بطلب إلى المسؤولين الإسرائيلين، أكدت فيه على ضرورة إجراء فحص للكشف عن فيروس (كورونا) لكل شخص سيكون على مسافة قريبة من بادين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: "إن الجانب الأمريكي توجه بطلب غير اعتيادي، دعا فيه إلى ضرورة أن يجري أي مسؤول يلتقي بايدين أو يكون على مسافة أقل من 3 أمتار من الرئيس الأمريكي، فحصا للكشف عن فيروس كورونا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن هذه الطلبات تم التعرف عليها يوم الثلاثاء 12 يوليو.

وسيصل بايدن إلى إسرائيل يوم 13 يوليو، في جولة إلى الشرق الأوسط تستغرق ثلاثة أيام، سيزور خلالها إسرائيل ورام الله والمملكة العربية السعودية.

أخبار ذات صلة

(واللا): بايدن سيلتقي نتنياهو لمدة 15 دقيقة خلال زيارته إسرائيل

(واللا): بايدن سيلتقي نتنياهو لمدة 15 دقيقة خلال زيارته إسرائيل

كيف جاءت نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة للانتخابات الإسرائيلية؟

كيف جاءت نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة للانتخابات الإسرائيلية؟

روسيا تسجّل أول إصابة بفايروس (جدري القرود)

روسيا تسجّل أول إصابة بفايروس (جدري القرود)

اعتصام في مصنع طائرات يتعاون مع شركة اسرائيلية في اسكتلندا

اعتصام في مصنع طائرات يتعاون مع شركة اسرائيلية في اسكتلندا

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صافرات الإنذار ستدوّي في بئر السبع الخميس القادم لهذا السبب

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صافرات الإنذار ستدوّي في بئر السبع الخميس القادم لهذا السبب

شاهد: بحضور الرئيس الأمريكي.. وكالة (ناسا) تنشر أول صورة ملونة لأعماق الفضاء

شاهد: بحضور الرئيس الأمريكي.. وكالة (ناسا) تنشر أول صورة ملونة لأعماق الفضاء

واشنطن ترفض طلبًا إسرائيليًا عقب زيارة بايدن للمنطقة.. ما التفاصيل؟

واشنطن ترفض طلبًا إسرائيليًا عقب زيارة بايدن للمنطقة.. ما التفاصيل؟

نتنياهو يكشف خطته حال العـودة لرئاسة الحكومة الإسرائيلية

نتنياهو يكشف خطته حال العـودة لرئاسة الحكومة الإسرائيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بلدة جبع جنوب جنين

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بلدة جبع جنوب جنين

حماس تعلّق على التقارير التي نُشرت بشأن مجزرة ارتُكبت بحق جنود مصريين عام 1967

حماس تعلّق على التقارير التي نُشرت بشأن مجزرة ارتُكبت بحق جنود مصريين عام 1967

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في القدس والضفة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في القدس والضفة

&#34;المرور&#34; بغزة: تسع إصابات في 15 حادث سير خلال الـ 24 ساعة

"المرور" بغزة: تسع إصابات في 15 حادث سير خلال الـ 24 ساعة

أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الثلاثاء

أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الثلاثاء

بعد تساوي اليورو والدولار.. طالع أسعار صرف العملات لليوم الثلاثاء

بعد تساوي اليورو والدولار.. طالع أسعار صرف العملات لليوم الثلاثاء

أريحا: مصرع طفلة بحادث سير في منطقة شلال العوجا

أريحا: مصرع طفلة بحادث سير في منطقة شلال العوجا

خلال خمسة أشهر.. الكشف عن قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة

خلال خمسة أشهر.. الكشف عن قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة

منوعات

ما حقيقة إصابة عادل إمام بهذا المرض الخطير؟

ما حقيقة إصابة عادل إمام بهذا المرض الخطير؟

شاهد: عمر كمال يشعل السوشيال ميديا بعد قبلته الجريئة لعبد الباسط حمودة

شاهد: عمر كمال يشعل السوشيال ميديا بعد قبلته الجريئة لعبد الباسط حمودة

شاهد: رسالة خاصة وغريبة من مروة راتب لجمهورها عن أضحية العيد

شاهد: رسالة خاصة وغريبة من مروة راتب لجمهورها عن أضحية العيد

توفيق عبد الحميد يعلن عن خطوة جريئة منه بعد اعتزاله التمثيل

توفيق عبد الحميد يعلن عن خطوة جريئة منه بعد اعتزاله التمثيل

شاهد ماذا ردت بدور البراهيم على متابع شبهها بأحلام الشامسي

شاهد ماذا ردت بدور البراهيم على متابع شبهها بأحلام الشامسي

ما حقيقة ارتباط دينا الشربيني بمشهور متزوج؟

ما حقيقة ارتباط دينا الشربيني بمشهور متزوج؟

شاهد كيف استطاعت نانسي عجرم تحقيق حلمها

شاهد كيف استطاعت نانسي عجرم تحقيق حلمها

شاهد: وائل رمضان يصدم جمهوره بهذه المفاجأة عن طلاقه

شاهد: وائل رمضان يصدم جمهوره بهذه المفاجأة عن طلاقه

بالصور.. محمود العسيلي يستجم على البحر مع زوجته في إيطاليا

بالصور.. محمود العسيلي يستجم على البحر مع زوجته في إيطاليا

نجوى كرم تهنئ وليد توفيق على أغنيته الجديدة

نجوى كرم تهنئ وليد توفيق على أغنيته الجديدة

عربي

حمدين صباحي: زيارة بايدن للمنطقة تستهدف دعم إسرائيل &#34;الغارقة&#34; بأزماتها

حمدين صباحي: زيارة بايدن للمنطقة تستهدف دعم إسرائيل "الغارقة" بأزماتها

ليبرمان: حان الوقت لإنشاء سوق جديد في الشرق الأوسط وبمشاركة عرب

ليبرمان: حان الوقت لإنشاء سوق جديد في الشرق الأوسط وبمشاركة عرب

أزمة كهرباء كبيرة في ليبيا.. رئيس مجلس النواب يطالب بإجراء تحقيق

أزمة كهرباء كبيرة في ليبيا.. رئيس مجلس النواب يطالب بإجراء تحقيق

بشأن الجنود المدفونين بالقدس.. السيسي ولابيد يتفقان على إجراء تحقيق

بشأن الجنود المدفونين بالقدس.. السيسي ولابيد يتفقان على إجراء تحقيق