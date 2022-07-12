(البنتاغون): مقتل زعيم تنظيم الدولة بسوريا خلال غارة أمريكية بطائرة مسيرة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، مقتل زعيم تنظيم الدولة في سوريا خلال غارة أمريكية بطائرة مسيرة.ووفقا للقيادة المركزية الأمريكية فإن الغارة أدت إلى مقتل ماهر العقال، زعيم تنظيم الدولة في سوريا وأحد كبار قادة التنظيم الأربعة بشكل عام، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقال المتحدث باسم القيادة المركزية في البنتاغون الكولونيل ديف إيستبورن لوكالة (فرانس برس): "إن ماهر العقال قتل أثناء ركوبه دراجة نارية بالقرب من جنديريس في سوريا، وأصيب أحد كبار مساعديه بجروح خطيرة".