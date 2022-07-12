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غزة: مكافحة المخدرات تضبط 24 فرش حشيش

غزة: مكافحة المخدرات تضبط 24 فرش حشيش
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت شرطة مكافحة المخدرات 24 فرش حشيش خلال كمين تم نصبه لأحد المروجين وهو يقوم بترويجها في محافظة غزة  بمنطقة الجندي المجهول.

وقال المقدم محمد شاهين، مدير دائرة مكافحة المخدرات بمحافظة خانيونس :" تلقينا معلومات تفيد بوجود مجموعة من المروجين يحاولون بيع المخدرات في أيام العيد في ساحة الجندي المجهول بغزة "، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).

وذكر المقدم شاهين تم التحري والمتابعة لعدة أيام ، ومن خلال التواصل مع قوة المكافحة بغزة تم نصب كمين و إلقاء القبض على (م.م) وهو أحد مروجي المخدرات".

ولفت إلى أنه تمت إحالة ملف القضية، والمضبوطات إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

بدوره أكد المقدم يحيى الدلو مدير العلاقات العامة والإعلام بالمكافحة أن إدارته تقوم بمهامها على مدار الساعة بما في ذلك أوقات الإجازات الرسمية والعطل ،منعًا لاستخدام هذه الأوقات في ترويج المواد المخدرة من قبل ضعفاء النفوس.

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