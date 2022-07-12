شؤون فلسطينية

الشرطة الفلسطينية تُصدر توضيحًا للرأي العام بشأن جريمة القتل أمس في جنين

الشرطة الفلسطينية تُصدر توضيحًا للرأي العام بشأن جريمة القتل أمس في جنين
لؤي ارزيقات - الناطق باسم الشرطة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، "إن التحقيقات في ظروف وملابسات ودوافع جريمة القتل التي اكتشفت يوم أمس في بلدة عجة جنوب جنين ما زالت مستمرة من قبل النيابة العامة صاحبة الاختصاص".

وأضاف ارزيقات خلال تصريح له، اليوم الثلاثاء "أن  اجراءات  البحث والتحري  مستمرة من قبل ادارة المباحث العامة وطاقم الأدلة الجنائية" .

وأكد أن المباحث العامة أوقفت عددًا من أفراد الأسرة للاشتباه باشتراكهم في ظروف الواقعة. 

وأكد أن  نتائج التحقيق ستعلن حال اكتمالها للرأي العام  وفقاً للاصول والقانون .

وناشد ارزيقات الجميع بضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات وأخذها من مصادرها الرسمية.

وكان المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، قد قال مساء أمس الاثنين إن "شابا أبلغ شرطة محافظة جنين بدفن جثة والده في ساحة منزله وقام بصب الأسمنت عليها في بلدة عجة جنوب محافظة جنين".

وأضاف ارزيقات أن "بلاغا وصل لشرطة جنين يفيد بوجود جثة داحل بلدة عجه ، حيث تحركت دورية مركز عرابة وقوة من المباحث والأدلة الجنائية الى البلدة ، فيما حضر شخص لمركز عرابة وزعم أنه قام بدفن والده في ساحة منزله وقام بصب الساحة بالأسمنت ، فيما توجهت قوات من الشرطة والأجهزة الأمنية للمكان وجار البحث عن الجثة".

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