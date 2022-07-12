نقابة النقل العام بالضفة تقرر الإضراب الشامل عن العمل غداً الأربعاء

وأوضحت النقابة في بيانٍ مقتضب، أن الإضراب يأتي احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات ولمطالبة الحكومة بالاستجابة إلى عدد من المطالب.



وكانت اللجنة العليا لقطاع النقل، قد أعلنت في وقت سابق، نيتها خوض إضراب شامل عن العمل يوم الأربعاء 2022/7/13، والامتناع عن نقل المسافرين في المدن وبين المحافظات ونقل البضائع، احتجاجا على عدم تلبية وزارة المواصلات مطالبهم.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت نقابة النقل العام بالضفة، اليوم الثلاثاء، اعتزامها تنفيذ إضراب شامل عن العمل؛ يوم غدٍ الأربعاء.