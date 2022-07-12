غانتس يهاتف رئيس المخابرات المصري لمناقشة قضية مقبرة الجنود المصريين

رام الله - دنيا الوطنهاتف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، رئيس المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، للحديث بشأن مقبرة الجنود المصريين التي كُشف عنها مؤخرًا.وقال غانتس خلال تصريح له، "تحدثت مساء أمس مع صديقي، رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل وتمنيت له والشعب المصري بأسره عيد أضحى مبارك"وتابع أنه "في ضوء الحديث حول موضوع قبور الجنود المصريين الذي حاربوا إبان حرب67 والذي أثير مؤخراً، وعدت بأن تعمل أجهزة الأمن على العثور عليها والنظر في الموضوع".وأضاف "خلال الحديث شكرت اللواء كامل على مساهمته في الشراكة الهامة، وعلى الدور الذي تلعبه مصر باعتبارها ركناً أساسياً من أركان السلام والاستقرار في المنطقة".وأردف غانتس "اتفقنا على أن نستمر في التواصل الوثيق وتوطيد التعاون بين الأجهزة الأمنية، كما وأعربنا عن أملنا بأن نلتقي قريباً".وكانت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية قالت في تقرير مؤخرًا، إن "هناك مقبرة جماعية تضم 80 جندياً مصرياً حُرق منهم 20، وحفرت القوات الإسرائيلية مقبرة طولها 20 متراً ودفنت جثث الجنود دون وضع شواهد على قبورهم أو التحري من أي معلومات للاستدلال عن هوياتهم".كما نشر الكاتب الإسرائيلي يوسي ميلمان، تغريدات عن الكتيبة المصرية التي ضمت حوالي 100 جندي اشتبكوا مع قوات إسرائيلية في مستوطنة (نحشون) بالضفة الغربية المحتلة.