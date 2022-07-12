كيف جاءت نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة للانتخابات الإسرائيلية؟

أما حزب (ياهدوت هتوراة) على سبعة والقائمة المشتركة على ستة مقاعد، في المقابل سيحصل حزبا (العمل واسرائيل بيتنا) خمسة لكل منهما.





ومن ثم تليهم القائمة العربية الموحدة أربعة مقاعد، أما (يامينا) برئاسة ايليت شاكيد فلا تتجاوز نسبة الحسم.





وأعلن وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس عن تحالفه مع وزير القضاء جدعون ساعر، حيث سيترأس الحزب غانتس ويحظى بثلثي المقاعد في القائمة، ويكون الثلث الأخير من نصيب ساعر.





وتشير استطلاعات الرأي الى أن هذا الحزب المشترك سيشكل القوة الثالثة في (كنيست).



