كيف جاءت نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة للانتخابات الإسرائيلية؟
نشرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) ، اليوم الثلاثاء، استطلاعا للرأي حول نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي ستُعقد في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.
وأظهر الاستطلاع أنه في حال أجريت الانتخابات في الموعد المحدد لها، فإن معسكر اليمين سيحصل على تسعة وخمسين (59) مقعداً، بينما يحصل معسكر اليسار- مركز على خمسة وخمسين (55) مقعدا.
وسيحصل حزب (الليكود) على أربعة وثلاثين (34) مقعدا، يليه (يش عاتيد) مع ثلاثة وعشرين (23) مقعدا، وحزب (غانتس وساعر) (23) مقعدا.
في حين كتلة (الصهيونية المتدينة) على عشرة مقاعد (10)، يليها حزب (شاس) ثمانية مقاعد.
أما حزب (ياهدوت هتوراة) على سبعة والقائمة المشتركة على ستة مقاعد، في المقابل سيحصل حزبا (العمل واسرائيل بيتنا) خمسة لكل منهما.
ومن ثم تليهم القائمة العربية الموحدة أربعة مقاعد، أما (يامينا) برئاسة ايليت شاكيد فلا تتجاوز نسبة الحسم.
وأعلن وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس عن تحالفه مع وزير القضاء جدعون ساعر، حيث سيترأس الحزب غانتس ويحظى بثلثي المقاعد في القائمة، ويكون الثلث الأخير من نصيب ساعر.
وتشير استطلاعات الرأي الى أن هذا الحزب المشترك سيشكل القوة الثالثة في (كنيست).
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