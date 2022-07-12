اعتصام في مصنع طائرات يتعاون مع شركة اسرائيلية في اسكتلندا

رام الله - دنيا الوطناعتصم أعضاء من مجموعة العمل من أجل فلسطين في اسكتلندا (PAS) على سطح مصنع شركة تاليس في مدينة غوفان القريبة من غلاسكو، رافعين العلم الفلسطيني والشعارات المطالبة بإنهاء الفصل العنصري.وأعلنت المنظمة عن الاعتصام فوق مبنى المصنع كونه موردا رئيسيا للأسلحة ولقطع طائرات بدون طيار التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.وقالت المنظمة في تغريدة لها على موقعها إن شركة تاليس تمتلك "مصنع أسلحة قاتل" له "رابط حيوي في سلسلة التوريد العسكرية الإسرائيلية".وركز النشطاء احتجاجهم على منتجات تاليس للأسلحة، ومشاركة الشركة في مخطط الطائرات بدون طيار Watch keeper التي صنعت بالتعاون مع شركة ايلبيت سيستمز الإسرائيلية وتم استخدامها في فلسطين ومناطق أخرى.