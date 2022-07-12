الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صافرات الإنذار ستدوّي في بئر السبع الخميس القادم لهذا السبب

رام الله - دنيا الوطنقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء إن صفارات الإنذار ستدوي في بئر السبع يوم الخميس القادم.وأضافت الجبهة الداخلية خلال تصريح لها: أنه "سيتم تفعيل صفارات الإنذار الساعة 10:05 يوم الخميس الموافق 14/7/2022 في المجلس المحلي لهافيم في بئر السبع، في إطار سيناريو التعامل مع سقوط قذائف وصواريخ".وكان المحتدث باسم جيش الاحتلال، قد أعلن الأحد المنصرم، عن مناورة عسكرية تبدأ يوم الاثنين في وادي عربة والنقب، تنتهي ظهر الأربعاء، سيتخللها حركة نشطة لقوات الأمن والمركبات العسكرية والطائرات"