حماس تعلّق على التقارير التي نُشرت بشأن مجزرة ارتُكبت بحق جنود مصريين عام 1967

وتابع: "جيش الاحتلال ومستوطنيه لم يتوقفوا عن ارتكاب جرائم الحرب واستخدام الاسلحة المحرمة دولياً وتعمد قتل المدنيين وحرقهم كما في كل الحروب على قطاع غزة وحرق المستوطنين للطفل محمد أبو خضير".





وأضاف :"هذه العدوانية والارهاب عند الاحتلال تعيد التأكيد، حجم الوهم عند الأطراف التي تحاول التطبيع مع المجرم الصهيوني ، وعبثية محاولة دمج الاحتلال في المنطقة."





وأردف القول: "سيظل مطلوب من الجهات والمؤسسات الدولية فضح جرائم الاحتلال ، كخطوة لمحاكمة قيادته في المحكمة الجنائية الدولية لمنعه من تكرار جرائمه التي لم يكن حرق الجنود المصريين أولها ولا حرق الطفل أبو خضير أخرها طالما لم يعاقب على جرائمه".





وكانت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية قالت في تقرير مؤخرًا، إن "هناك مقبرة جماعية تضم 80 جندياً مصرياً حُرق منهم 20. وحفرت القوات الإسرائيلية مقبرة طولها 20 متراً ودفنت جثث الجنود دون وضع شواهد على قبورهم أو التحري من أي معلومات للاستدلال عن هوياتهم".



كما نشر الكاتب الإسرائيلي يوسي ميلمان، تغريدات عن الكتيبة المصرية التي ضمت حوالي 100 جندي اشتبكوا مع قوات إسرائيلية في مستوطنة (نحشون) بالضفة الغربية المحتلة.



رام الله - دنيا الوطنعلّقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، اليوم الثلاثاء، على التقارير التي نُشرت حول ارتكاب إسرائيل مجزرة بحق جنود مصريين خلال حرب عام 1967.وقال قاسم في تصريح صحفي، إن "الكشف عن ارتكاب جيش الاحتلال الصهيوني لجريمة وحشية في عدوان 1967 تمثلت بإحراق عشرات الجنود المصريين وهم احياء ، يفضح حجم الإرهاب والسادية التي تحكم سلوك جيش الاحتلال في كل حروبه ضد أمتنا".