قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في القدس والضفة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، خمسة شبان من مخيم الجلزون برام الله، أثناء عودتهم من مدينة القدس.وأفادت مصادر محلية، بأن المعتقلين هم: جمال مقدادي، وأمير العموري، ومحمد حسام زيد، وأحمد كامل مخلوف، ومالك أبو خليفة.ومن مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطناً من مدينة الخليل، على معبر الكرامة.وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن حسن عبد السلام العويوي (39 عاما)، أثناء محاولته السفر عبر معبر الكرامة.