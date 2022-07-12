شاهد: بحضور الرئيس الأمريكي.. وكالة (ناسا) تنشر أول صورة ملونة لأعماق الفضاء

وقال الرئيس الأمريكي أثناء عرض الصورة الملونة الأولى للفضاء: "اليوم سنلقي نظرة على أول ضوء يسطع من خلال تلك النافذة، ضوء من عوالم أخرى تدور حول نجوم بعيدة عن عالمنا، إنه أمر مذهل بالنسبة لي". وفق موقع (عربي 21)

وأضاف: "التعاون الدولي الذي ينطوي عليه تصميم وإطلاق التلسكوب "يجسد كيف تقود أمريكا العالم بالشراكة مع الآخرين".

وتابع: "لهذا السبب يجب على الحكومة أن تستثمر في العلوم والتكنولوجيا أكثر مما كنا عليه في الماضي".

وقالت الوكالة في تغريدة على (تويتر) إن الصورة التي التقطها التليسكوب "جيمس ويب" الفضائي، تعتبر "الأعمق والأكثر وضوحاً لكوننا" حتى اللحظة.وأضافت أن الصورة تظهر "مجرات لم تكن ظاهرة سابقة للبشرية"، لافتة إلى أنها "عبارة عن عنقود مجري (آلاف من المجرات) SMACS 0723 كما ظهر منذ 4.6 مليار سنة سابقة".بدورها، قالت نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس التي تترأس المجلس الوطني للفضاء، إن اليوم يمثل "فصلا جديدا مثيرا في استكشاف عالمنا".وأضافت: "نحن الآن ندخل مرحلة جديدة من الاكتشافات العلمية، سيسمح لنا تلسكوب جيمس ويب برؤية أعمق في الفضاء أكثر من أي وقت مضى، وبوضوح مذهل، وسيعزز ما نعرفه عن أصل كوننا ونظامنا الشمسي وربما الحياة نفسها".