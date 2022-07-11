عربي

حمدين صباحي: زيارة بايدن للمنطقة تستهدف دعم إسرائيل "الغارقة" بأزماتها

حمدين صباحي: زيارة بايدن للمنطقة تستهدف دعم إسرائيل "الغارقة" بأزماتها
حمدين صباحي
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام للمؤتمر القومي العربي حمدين صباحي: إنه "بعد أيام يصل للمنطقة الرئيس الأمريكي جو بايدن حاملاً معه جملة إملاءات يعتقد أنها تساعده في مواجهة العزلة المتزايدة التي تواجهها إدارته في ظل الأزمات المتراكمة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً التي تعيشها الولايات المتحدة الأميركية، وعشية الانتخابات النصفية في بلاده التي يواجه فيها حزبه الديمقراطي احتمال خسارة كبيرة".

وأضاف صباحي: "لقد بات من الواضح أن زيارة بايدن تستهدف أول ما تستهدف المساهمة في دعم إسرائيل الغارقة أيضاً في أزماتها، والتي تواجه مقاومة باسلة متصاعدة داخل فلسطين وفي أكنافها، فيما يتضح أكثر حجم ارتباك واقعها السياسي الداخلي في ظل انتخابات تشريعية متكررة خلال سنوات ثلاث".

وتابع: "بهذا المعنى يعتقد بايدن أنه عبر فتح مسارات جديدة للتطبيع بين إسرائيل وعدد من دول الخليج والجزيرة العربية يمكن أن يسهم في إعطاء جرعة معنوية ومادية وسياسية لهذا الكيان المرتبك".

وأردف صباحي: "كما بات واضحاً أن بايدن مستعّد في هذه الزيارة لعقد صفقات مع أكثر من حاكم في المنطقة من أجل دفعه إلى المشاركة في العقوبات المفروضة على روسيا في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا والتي ارادتها واشنطن ودول غربية حرب استنزاف لروسيا فإذ بها تتحول لحرب استنزاف لاقتصاداتها واقتصادات حلفائها".

وأكمل: "أيّاً كانت حسابات بعض الحكّام في المنطقة، وخاصة في مدى قدرتهم على الإفلات من إملاءات بايدن ومطالبه في ظل تنامي الشعور لديهم بالتراجع المتزايد للهيمنة الأمريكية على العالم".

كما وقال صباحي: إن "جماهير الأمة العربية وقواها الحيّة من المحيط إلى الخليج مدعوّة للتعبير عن رفضها لهذه الزيارة ولأغراضها المشبوهة، متمسكة بحقوق الأمة التاريخية، لا سيّما في فلسطين، كما بمصالح أقطارها السياسية والاقتصادية التي تتعارض مع أي رضوخ للمطالب الأمريكية".

واستطرد: "وفي هذا الإطار يتوجه المؤتمر القومي العربي إلىكافة القوى الحيّة في الأمة، من أحزاب وحركات ومؤتمرات ونقابات ومنظمات شعبية إلى رفع الصوت عالياً ضد هذه الزيارة وأهدافها عبر كافة وسائل التعبير المتاحة ليدرك بايدن وإدارته والكيان الغاصب وحكامه أن أمتنا ترفض التطبيع بكل أشكاله ومخرجاته".

وشدد صباحي على أن جماهير الأمة العربية وقواها الحيّة مدعوّة إلى التعبير عن رفضها لأي إجراء من شأنه أن يعزّز انحياز الأمة للسياسة الأمريكية والغربية في الحرب الدائرة في أوكرانيا لتعارض هذا الانحياز مع مصالح أمتنا ومع تطلعات جماهيرها إلى نظام عالمي جديد لا أحادية قطبية فيه، ولا تبعية للسياسات الاستعمارية التي دفعت بالعالم كله، لا سيّما وطننا العربي إلى "أفدح الأخطار".

هذا وتابع : "المؤتمر القومي العربي، الأمين على مبادئه المتمثلة في المشروع النهضوي العربي، خصوصاً في الاستقلال الوطني والقومي، يعبّر عن رفضه الشديد لهذه الزيارة وللإملاءات التي تحملها".

وأكد صباحي أن مصير الحلف الاستعماري الجديد (ناتو الشرق الأوسط) لن يكون بأفضل من مصير الأحلاف والمشاريع الاستعمارية القديمة - الجديدة وفي مقدمها حلف بغداد (1954)، ومشروع ايزنهاور (1957)، والحلف الإسلامي (1969)، والشرق الأوسط الجديد (2003)، وصفقة القرن (2019).

أخبار ذات صلة

ليبرمان: حان الوقت لإنشاء سوق جديد في الشرق الأوسط وبمشاركة عرب

ليبرمان: حان الوقت لإنشاء سوق جديد في الشرق الأوسط وبمشاركة عرب

أزمة كهرباء كبيرة في ليبيا.. رئيس مجلس النواب يطالب بإجراء تحقيق

أزمة كهرباء كبيرة في ليبيا.. رئيس مجلس النواب يطالب بإجراء تحقيق

بشأن الجنود المدفونين بالقدس.. السيسي ولابيد يتفقان على إجراء تحقيق

بشأن الجنود المدفونين بالقدس.. السيسي ولابيد يتفقان على إجراء تحقيق

البرهان يعيّن خمسة سفراء للخرطوم في عدد من الدول الإفريقية

البرهان يعيّن خمسة سفراء للخرطوم في عدد من الدول الإفريقية

لابيد يهاتف الرئيس المصري ويناقشان قضايا ثنائية وإقليمية

لابيد يهاتف الرئيس المصري ويناقشان قضايا ثنائية وإقليمية

إعلام إسرائيلي: اعتقال مواطن لبناني دخل من الحدود اللبنانية شمال فلسطين

إعلام إسرائيلي: اعتقال مواطن لبناني دخل من الحدود اللبنانية شمال فلسطين

مصر تطالب إسرائيل بالتحقيق في وجود مقبرة جماعية لجنود مصريين منذ حرب 1967

مصر تطالب إسرائيل بالتحقيق في وجود مقبرة جماعية لجنود مصريين منذ حرب 1967

&#34;حزب الله&#34; و&#34;حركة أمل&#34; يرفضان اتفاقاً بشأن قضية ترسيم الحدود

"حزب الله" و"حركة أمل" يرفضان اتفاقاً بشأن قضية ترسيم الحدود

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقمع وقفة منددة بالاستيلاء على أراضي المواطنين بالخليل

الاحتلال يقمع وقفة منددة بالاستيلاء على أراضي المواطنين بالخليل

شاهد: مستوطنون يقتلعون 450 شجرة بين ترمسعيا والمغير قرب رام الله

شاهد: مستوطنون يقتلعون 450 شجرة بين ترمسعيا والمغير قرب رام الله

قبل وصول بايدن.. نادي الأسير يدعو لوضع قضية الأسرى في مكانها اللازم

قبل وصول بايدن.. نادي الأسير يدعو لوضع قضية الأسرى في مكانها اللازم

حماس: كل التحية للأسيرين عواودة وريان في إضرابهما المفتوح عن الطعام

حماس: كل التحية للأسيرين عواودة وريان في إضرابهما المفتوح عن الطعام

مركز فلسطين: 250 أسيراً أقلهم أمضي 40 عيداً في سجون الاحتلال

مركز فلسطين: 250 أسيراً أقلهم أمضي 40 عيداً في سجون الاحتلال

المطران حنا يحذر: ما يُخطط للقدس القديمة في غاية الخطورة

المطران حنا يحذر: ما يُخطط للقدس القديمة في غاية الخطورة

قطاع غزة: أربع إصابات في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: أربع إصابات في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قوات الاحتلال تعتقل شقيقيْن من بلدة سلواد

قوات الاحتلال تعتقل شقيقيْن من بلدة سلواد

منوعات

بالصور.. محمود العسيلي يستجم على البحر مع زوجته في إيطاليا

بالصور.. محمود العسيلي يستجم على البحر مع زوجته في إيطاليا

نجوى كرم تهنئ وليد توفيق على أغنيته الجديدة

نجوى كرم تهنئ وليد توفيق على أغنيته الجديدة

ردّ قوي من طليق ياسمين الخطيب على تصريحاتها

ردّ قوي من طليق ياسمين الخطيب على تصريحاتها

شاهد.. كريم عبد العزيز: &#34;كنت ممنوع أتخن أو أكبر أوتتغير ملامحي طوال ثلاث سنوات&#34;

شاهد.. كريم عبد العزيز: "كنت ممنوع أتخن أو أكبر أوتتغير ملامحي طوال ثلاث سنوات"

بعد نجاح &#34;من أول دقيقة&#34;.. هل يتم تحضير ديو جديد يجمع إليسا وسعد لمجرد؟

بعد نجاح "من أول دقيقة".. هل يتم تحضير ديو جديد يجمع إليسا وسعد لمجرد؟

رامز جلال يكشف عن بوستر أحدث أفلامه &#34;أخي فوق الشجرة&#34;

رامز جلال يكشف عن بوستر أحدث أفلامه "أخي فوق الشجرة"

أوبرا وينفري تودّع والدها بفيديو ورسالة خاصة

أوبرا وينفري تودّع والدها بفيديو ورسالة خاصة

بعد أيام على خطوبتها .. ديميت أوزديمير وأوزهان كوتش يحددان موعد الزفاف!

بعد أيام على خطوبتها .. ديميت أوزديمير وأوزهان كوتش يحددان موعد الزفاف!

بالصور.. أصالة توجه رسالة لزوجها فائق حسن بيوم ميلاده

بالصور.. أصالة توجه رسالة لزوجها فائق حسن بيوم ميلاده

شاهد.. وسام صليبا يتحدث عن تطور حالته الصحية

شاهد.. وسام صليبا يتحدث عن تطور حالته الصحية

عربي

ليبرمان: حان الوقت لإنشاء سوق جديد في الشرق الأوسط وبمشاركة عرب

ليبرمان: حان الوقت لإنشاء سوق جديد في الشرق الأوسط وبمشاركة عرب

أزمة كهرباء كبيرة في ليبيا.. رئيس مجلس النواب يطالب بإجراء تحقيق

أزمة كهرباء كبيرة في ليبيا.. رئيس مجلس النواب يطالب بإجراء تحقيق

البرهان يعيّن خمسة سفراء للخرطوم في عدد من الدول الإفريقية

البرهان يعيّن خمسة سفراء للخرطوم في عدد من الدول الإفريقية

لابيد يهاتف الرئيس المصري ويناقشان قضايا ثنائية وإقليمية

لابيد يهاتف الرئيس المصري ويناقشان قضايا ثنائية وإقليمية