شؤون فلسطينية

أريحا: مصرع طفلة بحادث سير في منطقة شلال العوجا

أريحا: مصرع طفلة بحادث سير في منطقة شلال العوجا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقيت طفلة تبلغ من العمر عامان ونصف من قلقيلية مصرعها اليوم الاثنين، جراء تعرضها لحادث سير من قبل أحد اقاربها في منطقة شلال العوجا بأريحا.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن غرفة العمليات في شرطة المحافظة تلقت بلاغاً بوصول الطفلة إلى مستشفى أريحا الحكومي مصابة بجروح بالغة إثر الحادث، وأعلن الأطباء عن وفاتها لاحقا.

واضاف ارزيقات، أن خبراء السير توجهوا للمكان وأبلغت النيابة العامة بالحادثة وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

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