واشنطن ترفض طلبًا إسرائيليًا عقب زيارة بايدن للمنطقة.. ما التفاصيل؟





وبحسب موقع (واللا) الإسرائيلي، فإن واشنطن رفضت طلب إسرائيل السماح لممثل عن وزارة الصحة الإسرائيلية بالانضمام إلى زيارة الرئيس بايدن للمستشفى الفلسطيني "أوغستا فيكتوريا" في شرق القدس الجمعة المقبل".





هذا ولم يتم الكشف عن أسباب الرفض، وهذا ما يثير تساؤل واستغراب الحكومة الإسرائيلية، في حين تستعد لاستقبال الرئيس الأمريكي الأسبوع المقبل في زيارة لمختلف دول الشرق الأوسط.





رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء يوم الاثنين، إن "واشنطن رفضت طلبًا إسرائيليًا عقب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة".