نتنياهو يكشف خطته حال العـودة لرئاسة الحكومة الإسرائيلية





هذا ويسعى نتنياهو إلى العودة لرئاسة الحكومة الإسرائيلية عقب حل (كنيست) والتوصل لاتفاق بإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل.







رام الله - دنيا الوطنكشف رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، عن خطته حال عودته لرئاسة حكومة إسرائيل.وقال نتنياهو في تغريدة عبر (تويتر)، إنه "حال عودته لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، يعتزم التوصل إلى اتفاقيات سلام كاملة مع السعودية ودول عربية أخرى".وأضاف: "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ساعد بالتوصل إلى اتفاقيات التطبيع مع الإمارات والسودان والبحرين والمغرب".