"هاكرز" يشنون هجومًا سيبرانيًا على الموقع الإلكتروني لبلدية تل أبيب

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، عن قيام مجموعة "هاكرز" سيبراني باختراق الموقع الإلكتروني لبلدية "تل أبيب".وبحسب موقع (واللا)، فإن مجموعة هاكرز عراقية قريبة من إيران أعلنت مسؤوليتها عن انهيار الموقع واختراقه.وقال إنّ الموقع توقف بسبب الضغط غير الطبيعي في عدد الزوار والذي يهدف لتعطيل أنظمة الموقع.ومؤخرا، ذكرت تقارير صحفية، أن الحرب "السيبرانية" بين الاحتلال وإيران وخرجت من دائرة السر إلى العلن، حيث اعترفت تل أبيب وطهران بتنفيذ هجمات إلكترونية منسقة ضد بعضهما البعض، وسط مخاوف من احتمال تطور الصراع إلى مواجهة عسكرية مباشرة بينهما.وتابعت التقارير: "غالبا ما كان الاحتلال يتكتم على الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها، وترفض أن تفصح عن حجم الخسائر والأضرار التي تكبدتها".وأكملت: "ويأتي التكتم الإسرائيلي على الهجمات الإيرانية، خشية من كشف النقاب عن حجم قرصنة وسرقة المعلومات والبيانات المدنية أو العسكرية، واستخدامها كحرب مضادة".