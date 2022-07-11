عربي

ليبرمان: حان الوقت لإنشاء سوق جديد في الشرق الأوسط وبمشاركة عرب

ليبرمان: حان الوقت لإنشاء سوق جديد في الشرق الأوسط وبمشاركة عرب
أفيغدور ليبرمان
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان: إنه "حان الوقت لإنشاء سوق جديد للشرق الأوسط".

وأضاف ليبرمان في تصريح مقتضب له اليوم الاثنين، أن السوق الجديد يكون مشتركًا بين إسرائيل والسعودية والأردن ومصر والبحرين والإمارات.

هذا وتستمر إسرائيل في توطيد علاقاتها مع بعض الدول العربية، وذلك في إطار بسط سيطرتها على الشرق الأوسط والتحكم في زمام الأمور. 

كما وتستعد لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منطقة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، والتي تضم إسرائيل والضفة، لبحث الأوضاع السياسية وآخر المستجدات.

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