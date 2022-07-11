خلال خمسة أشهر.. الكشف عن قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة

بلغ مجموع الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة 1.25 مليار شيكل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.





ووفق موقع (الاقتصادي)، فإنه استنادًا على بيانات وزارة المالية فقد بلغ إجمالي إيرادات المقاصة منذ بداية العام حتى نهاية شهر نيسان قبل عمليات الاقتطاع 4.581 مليار لكن ما حولته إسرائيل حتى نهاية أيار بعد عمليات الاقتطاع بلغ 3.556 مليار.





وأضاف الموقع: "توزعت الاقتطاعات حسب وزارة المالية خلال الأشهر الخمسة الأولى بين أموال محجوزة قيمتها 249 مليون شيكل وهي أموال تحتجزها إسرائيل بنفس قيمة المبالغ التي تصرفها السلطة الفلسطينية للأسرى".





وأكمل: "هذا وتوزعت الاقتطاعات الأخرى بدل ديون كهرباء وديون مشافي ومبالغ مقتطعة بسبب قرارات محاكم إسرائيلية ضد فلسطينيين بالضفة إضافة لخصم 3% بدل جباية إسرائيل أموال المقاصة نيابة عن السلطة".

رام الله - دنيا الوطن