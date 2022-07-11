وزير الأوقاف: وضعنا خطة خاصة لعودة الحجاج لفلسطين





وأعرب عن تقديره للمملكة العربية السعودية، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وكافة العاملين في موسم الحج، والجهات العاملة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، على ما قدموه من تسهيلات لحجاج بيت الله الحرام.



وأعلن البكري نجاح موسم الحج الحالي، وأن كافة الخطط والترتيبات التي وضعتها بعثة الحج الفلسطينية سارت كما هو مخطط لها بسهولة في مختلف المراحل، سواء في الإقامة في الفنادق أو التصعيد إلى جبل عرفات أو المزدلفة أو المبيت في منى بخدمات وتسهيلات سهلت على الجميع أداء المناسك.



ولفت إلى أن الترتيب والتنظيم الذي اعتمدته الجهات المختصة في طواف الإفاضة والسعي انعكس كذلك ايجابًا على الحجاج بالراحة والاطمئنان.





وأشار إلى أن الحجاج بدأوا اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ثالث أيام عيد الأضحى بالنفرة من منى إلى مساكنهم في مكة المكرمة من أجل البدء في رحلة العودة إلى أرض الوطن.



وبين البكري أنه تم وضع خطة خاصة لمرحلة العودة تبدأ من فجر يوم غد الثلاثاء، على أربع مراحل: حجاج البر من المحافظات الشمالية: المرحلة الأولى: من صباح الثلاثاء 13 ذي الحجة، 20 حافلة تتجه صوب المملكة الأردنية الهاشمية، تصل إلى الجسور صباح يوم الأربعاء.



وتابع: "أما المرحلة الثانية: 10 حافلات تنطلق ظهر يوم الثلاثاء، وتصل ظهر الأربعاء إلى الجسور، والثالثة: 10 حافلات تنطلق مساء يوم الثلاثاء، تصل مساء يوم الأربعاء إلى الجسور، أما المرحلة الرابعة: 20 حافلة تنطلق فجر الاربعاء، وتصل صباح يوم الخميس إلى الجسور".



وأشار الشيخ البكري إلى أن هناك برنامجا خاصا لما تبقى من حجاج الجو من المحافظات الشمالية حسب مواعيد الاقلاع، ويبدأ من يوم الثلاثاء 13 ذي الحجة، وينتهي مساء الجمعة 16 ذي الحجة.



وبخصوص حجاج المحافظات الجنوبية، أوضح أنه سيتم البدء بتفويجهم من مكة المكرمة الى المدينة المنورة على مدار يومين، تبدأ المرحلة الأولى بعد صلاة يوم الجمعة 16 ذي الحجة، ويوم السبت 17 ذي الحجة.



وأضاف البكري أن حجاج المحافظات الجنوبية يمكثون في المدينة المنورة اربع ليالي لكل فوج، على أن تبدأ رحلة المغادرة والعودة إلى أرض الوطن يوم الثلاثاء 20 ذي الحجة، من مطار الملك محمد بن عبد العزيز الى مطار القاهرة الدولي ومنه الى معبر رفح الدولي.



وثمن التعاون والالتزام الذي أبدته كافة طواقم العمل المختلفة من بعثات طبية وإدارية وإعلامية ووعظية وارشادية وأمنية، الذين عملوا جميعًا بروح الفريق الواحد، ما انعكس إيجابا على الدور والخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.





أشاد البكري بروح التآخي والوحدة الواحدة التي سادت بين ابناء شعبنا الفلسطيني الواحد، مؤكدا أن بعثة الحج الفلسطينية واحدة موحدة حملت هم شعبنا وآماله وآلامه.



رام الله - دنيا الوطنقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية، رئيس بعثات الحج، الشيخ حاتم البكري: إن "حجاج دولة فلسطين أنهوا مناسك فريضة الحج بيسر وسهولة، وجميعهم بصحة جيدة".وشكر الشيخ البكري في مؤتمر صحفي عقده في مقر بعثة الحج الفلسطينية اليوم الاثنين، الرئيس محمود عباس، ورئيس مجلس الوزراء محمد اشتية، على متابعتهما أوضاع حجاج فلسطين وتقديم كل ما من شأنه تسهيل عمل البعثة الفلسطينية.