شؤون فلسطينية

شاهد: مستوطنون يقتلعون 450 شجرة بين ترمسعيا والمغير قرب رام الله

شاهد: مستوطنون يقتلعون 450 شجرة بين ترمسعيا والمغير قرب رام الله
رام الله - دنيا الوطن
اقتلع مستوطنون، اليوم الاثنين، 450 شجرة في منطقة السهل، الواقعة بين أراضي ترمسعيا والمغير، شمال شرق مدينة رام الله.

وأفاد منسق جمعية المزارعين الفلسطينيين الخيرية، محمد علوان، بأن عددا من مستوطني مستوطنة "عادي عاد"، المقامة على أراضي بلدتي ترمسعيا والمغير، اقتحموا "منطقة السهل"، واقتلعوا 200 شجرة وشتلة زيتون تعود للمواطن طلال جبارة من ترمسعيا، و250 شجرة برقوق ودراق وعنب ولوزيات تعود للمواطن محمد السويكي، عقب قص السياج المحيط بالأرض، كما خربوا خزانات المياه.

وأضاف علوان، أن هذا ليس الاعتداء الأول على المنطقة، إذ قام المستوطنون قبل عدة أيام بإحراق مركبة في ترمسعيا، واعتدوا على امرأة مسنة وأبنائها، بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي.





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