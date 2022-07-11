شؤون فلسطينية

قبل وصول بايدن.. نادي الأسير يدعو لوضع قضية الأسرى في مكانها اللازم

قبل وصول بايدن.. نادي الأسير يدعو لوضع قضية الأسرى في مكانها اللازم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعا نادي الأسير الفلسطيني، إلى وضع قضية الأسرى في مكانها اللازم ضمن اللقاءات المنتظرة بين القيادة الفلسطينية، والرئيس الأمريكي "جو بايدن" وطاقمه، باعتبارها قضية وطنية وسياسية وإنسانية بالدرجة الأولى.

وأكّد نادي الأسير في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أهمية استعادة قضية الأسرى القدامى المعتقلين بشكلٍ متواصل منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وهم أسرى "الدفعة الرابعة"، الذي كان من المفترض أن يتم الإفراج عنهم ضمن مسار المفاوضات عام 2014 وبوساطة أمريكية، إلا أن إسرائيل أخلت بالاتفاق في حينه، وعددهم اليوم 25 أسيرًا، إضافة إلى الأسرى المحررين في صفقة (وفاء الأحرار) المُعاد اعتقالهم كرهائن، حيث أنّ جزءاً منهم هم من قدامى الأسرى، الذين أمضوا نحو أربعة عقود وأكثر.

وشدد نادي الأسير على أهمية استعادة هذه القضية، وأن تكون المطالبة بإطلاق سراحهم مؤشر لقياس أي تغيير نأمله من الإدارة الأمريكية الحالية عن سابقاتها.  

كما ودعا نادي الأسير إلى طرح قضايا الأسرى بشكل عام، وفي مقدمتها العمل على إطلاق سراح الأسرى المرضى، وكبار السن، والنساء، والأطفال، وممن أمضوا أكثر من 25 عامًا.

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