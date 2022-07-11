جونسون: لا أريد التعبير عن دعم أي مرشح لزعامة حزب المحافظين

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن الحكومة البريطانية ستواصل أعمالها حتى انتخاب زعيم جديد لحزب المحافظين.وقال جونسون وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية: "لا أريد التعبير عن دعم أي مرشح لزعامة حزب المحافظين حتى لا أضره".في السياق، انضمت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إلى السباق من أجل خلافة جونسون المستقيل، حيث تعهدت لدى إعلان خططها في صحيفة (الديلي تليغراف) بالبدء بتخفيض الضرائب "اعتباراً من اليوم الأول"، وفق ما نقل موقع (بي بي سي).وقد بلغ عدد المعلنين عن طموحهم للقيادة 11 مرشحاً ومرشحة، وضع كل واحد منهم خططاً ضريبية كعنصر أساسي في برامجهم المقترحة.وسيجتمع أعضاء مجلس العموم من حزب المحافظين الذين لا يشغلون مناصب حكومية والأعضاء في لجنة 1922 التي تنظم المنافسات على زعامة الحزب، اليوم الاثنين، لتحديد الجدول الزمني وقواعد السباق على الزعامة.وستشهد العملية المؤلفة من مرحلتين قيام أعضاء مجلس العموم من المحافظين بخفض عدد المتنافسين إلى اثنين من خلال جولات تصويت قبل أن يقرر أعضاء الحزب الفائز من بين المرشحين.