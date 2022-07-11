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أزمة كهرباء كبيرة في ليبيا.. رئيس مجلس النواب يطالب بإجراء تحقيق

أزمة كهرباء كبيرة في ليبيا.. رئيس مجلس النواب يطالب بإجراء تحقيق
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بفتح تحقيق عاجل في أسباب استمرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، والنقص الحاد في الوقود.

ووفق المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، فإن صالح طالب النائب العام، ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية،  أوضح أن الأزمات "ترتب عليها زيادة معاناة المواطن الليبي".

وأضاف: أن رئيس البرلمان، طالب بـ "إحالة المسؤولين عنها للقضاء لمحاسبتهم وإعلان نتائج التحقيقات للشعب"، وفق نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

ويشهد ليبيا منذ أيام احتجاجات حاشدة شملت معظم المدن الرئيسية، اعتراضا على تردي الخدمات والانقسام السياسي المستمر بين شرق البلاد وغربها.

واقتحم متظاهرون غاضبون مقر مجلس النواب في طبرق شرقي ليبيا، وأضرموا به النيران، كما نظم المحتجون أكبر تجمع لهم في طرابلس منذ سنوات، ورددوا شعارات مناهضة للنخب السياسية المتناحرة في ليبيا، وأغلقوا الطرق في بنغازي ومصراتة، وأضرموا النار في مبان حكومية في سبها والقره بوللي.

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