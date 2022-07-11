بشأن الجنود المدفونين بالقدس.. السيسي ولابيد يتفقان على إجراء تحقيق

وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، قالت إن الرقابة العسكرية، سمحت بنشر تفاصيل قضية بقيت طي الكتمان منذ حرب عام 1967، حيث كُشف النقاب عن أن رفات العشرات من جنود قوات النخبة المصرية لا تزال مدفونة في مقبرة جماعية قرب اللطرون، في القدس.





ووفق الصحفية، فقد استشهد الجنود المصريون، أثناء محاولتهم اقتحام منطقة "نخشون"، انطلاقاً من الضفة الغربية.

وأوضح أنه وعلى صعيد عملية السلام تم تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، حيث تم التوافق على العمل لترتيب لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف تضم مصر وإسرائيل، والرئيس محمود عباس خلال الفترة المقبلة من أجل إعادة تنشيط مفاوضات السلام".وأكد السيسي مواصلة مصر لجهودها لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين ومرجعيات الشرعية الدولية، بما يفتح آفاق التعاون والتنمية لكافة شعوب المنطقة، مؤكدا ضرورة استمرار التهدئة في الضفة وقطاع غزة، وأهمية مساعدة السلطة الفلسطينية في كافة المجالات خاصة المجال الاقتصادي.