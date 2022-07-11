بشأن الجنود المدفونين بالقدس.. السيسي ولابيد يتفقان على إجراء تحقيق
اتفق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، على قيام إسرائيل بالتحقيق بشأن ما تردد من أخبار في وسائل إعلام إسرائيلية، تتعلق بوقائع تاريخية حدثت في حرب عام 1967 حول الجنود المصريين المدفونين في القدس".
ووفق ما نقل المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، أن اتصالات جرت بين الرئيس السيسي ولابيد الذي تعهد بأنه سيتم التواصل والتنسيق مع السلطات المصرية بشأن مستجدات الأمر بغية الوصول إلى الحقيقة.
وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، قالت إن الرقابة العسكرية، سمحت بنشر تفاصيل قضية بقيت طي الكتمان منذ حرب عام 1967، حيث كُشف النقاب عن أن رفات العشرات من جنود قوات النخبة المصرية لا تزال مدفونة في مقبرة جماعية قرب اللطرون، في القدس.
ووفق الصحفية، فقد استشهد الجنود المصريون، أثناء محاولتهم اقتحام منطقة "نخشون"، انطلاقاً من الضفة الغربية.
وأوضح أنه وعلى صعيد عملية السلام تم تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، حيث تم التوافق على العمل لترتيب لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف تضم مصر وإسرائيل، والرئيس محمود عباس خلال الفترة المقبلة من أجل إعادة تنشيط مفاوضات السلام".
وأكد السيسي مواصلة مصر لجهودها لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين ومرجعيات الشرعية الدولية، بما يفتح آفاق التعاون والتنمية لكافة شعوب المنطقة، مؤكدا ضرورة استمرار التهدئة في الضفة وقطاع غزة، وأهمية مساعدة السلطة الفلسطينية في كافة المجالات خاصة المجال الاقتصادي.
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