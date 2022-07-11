دولي

غدعون ساعر: غانتس هو اليوم الزعيم المناسب لرئاسة حكومة الوحدة

غدعون ساعر: غانتس هو اليوم الزعيم المناسب لرئاسة حكومة الوحدة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن زعيم حزبي (أمل جديد)، غدعون ساعر، و(أزرق أبيض) بيني غانتس، أنهما سيخوضان الانتخابات العامة لـ (كنيست) المقبلة، كشريكين سياسيين.

وتعد هذه الخطوة، أول تحول في المشهد السياسي الإسرائيلي، منذ صوت (كنيست) على حل نفسه في 30 حزيران/يونيو الماضي، والعودة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد، في خامس انتخابات خلال ثلاث سنوات.

يأتي ذلك بعد انهيار الائتلاف الحكومي الذي كان يقوده رئيس الوزراء، نفتالي بينيت الشهر الماضي.

ويتولى غانتس، حالياً منصب منصب وزير الجيش الإسرائيلي، فيما كان ساعر عضواً سابقاً في حزب (ليكود) الذي كان مسيطراً على مقاليد الأمور في إسرائيل لفترة طويلة، قبل أن ينشق عن صف جماعته ويشكل حزبه (أمل جديد)، وهو يتولى حالياً وزارة العدل.

وكان الرجلان عضوين أساسيين في تحالف ضم ثمانية أحزاب متنوعة وحدت قواها العام الماضي للإطاحة بنتنياهو بعد 12 سنة في رئاسة الوزراء.

وقال غانتس: إن الحزبين يتعاونان حالياً "من أجل تقديم خيار وسطي قوي للناخبين" للمساعدة في إنهاء الأزمة السياسية التي طال أمدها في البلاد". 

من جهته، قال ساعر: إن الهدف هو كسر الجمود السياسي وتشكيل "حكومة وحدة وطنية واسعة لا تعتمد على أحزاب صغيرة شكلية"، وأضاف أن غانتس هو الأنسب للقيادة كرئيس للوزراء.

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