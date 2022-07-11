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البرهان يعيّن خمسة سفراء للخرطوم في عدد من الدول الإفريقية

البرهان يعيّن خمسة سفراء للخرطوم في عدد من الدول الإفريقية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نقل قناة (الشرق) عن مصادر سودانية مطلعة قولها، إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عيّن خمسة سفراء للخرطوم في عدد من الدول الإفريقية.

وقالت المصادر إن السفراء الخمسة من متقاعدي القوات المسلحة والشرطة السودانية، وسيشغلون مناصبهم في كل من دول تشاد، إفريقيا الوسطي، ليبيا، إريتريا، وجمهورية جنوب السودان.

كما أضافت أن جمهورية جنوب السودان وافقت رسمياً علي تعيين الفريق أول جمال عبد المجيد سفيراً لدى جوبا.

وفي الوقت الذي تعاني فيه السودان من أزمة سياسية واقتصادية كبيرة أعلن البرهان الأسبوع الماضي عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات التي تسهلها الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة "إيقاد".
 
وأشار إلى أن الهدف من تلك الخطوة "إفساح المجال للقوى السودانية من الجلوس لتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية".

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