دولي

كم سيبلغ عدد سكان العالم بحلول نوفمبر المقبل؟

كم سيبلغ عدد سكان العالم بحلول نوفمبر المقبل؟
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الإثنين، أن عدد سكان العالم يُفترض أن يصل إلى ثمانية مليارات نسمة في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وتوقعت بأن تحل الهند محل الصين وتصبح الدولة الأكثر تعدادا للسكان عام 2023.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان، إنه في حين يُتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم ثمانية مليارات نسمة، فإن ذلك "هو تذكير بمسؤوليتنا المشتركة للاعتناء بكوكبنا ولحظة للتفكير بالتزاماتنا حيال بعضنا البعض والتي ما زلنا لا نحترمها".

وأضاف غوتيريش أنها أيضا "مناسبة للاحتفاء بتنوّعنا وللاعتراف بإنسانيتنا المشتركة وللتعبير عن إعجابنا بالتقدم المحرز في مجال الصحة والذي مدد فترة الحياة، وخفّض بشكل كبير معدلات وفيات الأمهات والأطفال".

وبحسب إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، فإن عدد سكان العالم ينمو حاليا بأبطأ وتيرة له منذ 1950. وقد يصل إلى نحو 8,5 مليارات نسمة عام 2030، و9,7 مليارات عام 2050، مع توقّع أن يبلغ ذروته مع نحو 10,4 مليار نسمة في سنوات 2080 على أن يبقى بهذا المستوى حتى العام 2100.

وبحسب الأمم المتحدة، فإنه في حين لوحظ تراجع واضح في معدل الخصوبة في دول عدة تُعتبر متطوّرة، فإن الزيادة المتوقعة لعدد سكان الأرض في العقود المقبلة ستتركز بأكثر من نصفها في ثماني دول هي جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا والهند ونيجيريا وباكستان والفيليبين وتنزانيا.

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