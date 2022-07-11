دولي

قبل زيارة بايدن المرتقبة.. واشنطن تدرس استئناف بيع الأسلحة الهجومية للسعودية

قبل زيارة بايدن المرتقبة.. واشنطن تدرس استئناف بيع الأسلحة الهجومية للسعودية
جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة أنباء (رويترز) عن مصادر مطلعة قولها، إن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تدرس إمكانية إلغاء حظرها على مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية.

يأتي ذلك قبل أيام قليلة من زيارة سيقوم بها الرئيس الأميركي، إلى الرياض، في أول زيارة له للمنطقة، بعد استلام منصبه رئيساً للولايات المتحدة.

ويُتوقع وفق (رويترز)، بأن تربط واشنطن قرارها النهائي في هذا الشأن، بإحراز الرياض تقدما نحو إنهاء الحرب في اليمن.

وأفادت ثلاثة من المصادر، أن مسؤولين سعوديين يسعون إلى إقناع نظرائهم الأميركيين، بإلغاء سياسة بيع الأسلحة الدفاعية فقط إلى الرياض، خلال عدة اجتماعات عقدت في الرياض وواشنطن في الأشهر الأخيرة.

وقال مصدران إن المناقشات الداخلية الأميركية غير رسمية وفي مرحلة مبكرة، وليس هناك قرار وشيك. في حين قال مسؤول أميركي إنه لا توجد مناقشات تجري مع السعوديين بشأن الأسلحة الهجومية "في هذا الوقت".

ومع استعداد بايدن للقيام برحلة دبلوماسية حساسة، أشار إلى أنه يتطلع إلى إعادة ضبط العلاقات المتوترة مع السعودية في وقت يريد فيه زيادة إمدادات النفط الخليجية إلى جانب تعزيز العلاقات الأمنية العربية مع إسرائيل لمواجهة إيران.

وفي الداخل، من المؤكد أن يثير أي تحرك لإلغاء القيود المفروضة على الأسلحة الهجومية معارضة في الكونغرس، بما في ذلك من أعضاء حزب بايدن الديمقراطي والجمهوريين المعارضين الذين انتقدوا السعودية بشدة حسبما قال مساعدون في الكونغرس.

وكانت وكالة (رويترز) نقلت عن مصدر أميركي "مطلع"، قوله إن الإدارة بدأت مناقشات داخلية حول إمكانية إلغاء القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة للسعودية، ولكنها لم تصل إلى مرحلة اتخاذ القرار.

وقال مصدر ثان، إنه من بين المرات التي أثار فيها المسؤولون السعوديون الطلب كانت خلال زيارة نائب وزير الدفاع، خالد بن سلمان، إلى واشنطن، في أيار/ مايو الماضي؛ فيما رفضت السعودية الرد على طلب للتعليق على ما أوردته "رويترز" في تقريرها.

أخبار ذات صلة

كم سيبلغ عدد سكان العالم بحلول نوفمبر المقبل؟

كم سيبلغ عدد سكان العالم بحلول نوفمبر المقبل؟

سريلانكا: استمرار الفوضى بعد أيام من هروب رئيس البلاد

سريلانكا: استمرار الفوضى بعد أيام من هروب رئيس البلاد

بريطانيا: تسعة مرشحين يتنافسون لخلافة بوريس جونسون

بريطانيا: تسعة مرشحين يتنافسون لخلافة بوريس جونسون

جيش الاحتلال: بدء مناورة عسكرية في وادي عربة والنقب غداً الإثنين

جيش الاحتلال: بدء مناورة عسكرية في وادي عربة والنقب غداً الإثنين

الصين ترصد نوعاً جديداً من سلالة (أوميكرون) المتحورة

الصين ترصد نوعاً جديداً من سلالة (أوميكرون) المتحورة

لتأمين زيارة بايدن.. إسرائيل تُنهي تدريبات عملية (الدرع الأزرق 3) وهذه تفاصيلها

لتأمين زيارة بايدن.. إسرائيل تُنهي تدريبات عملية (الدرع الأزرق 3) وهذه تفاصيلها

(الغارديان) البريطانية تحذّر من أزمة غذاء تجتاح العالم

(الغارديان) البريطانية تحذّر من أزمة غذاء تجتاح العالم

جيش الاحتلال يُجري تدريبات عسكرية استعدادًا لزيارة بايدن

جيش الاحتلال يُجري تدريبات عسكرية استعدادًا لزيارة بايدن

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس وملك الأردن

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس وملك الأردن

الاحتلال يستعد لبناء 28 بؤرة استيطانية بالضفة عقب زيارة بايدن

الاحتلال يستعد لبناء 28 بؤرة استيطانية بالضفة عقب زيارة بايدن

حجاج فلسطين يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق

حجاج فلسطين يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق

ما هو النهج الجديد الذي سيتّبعه لابيد وغانتس في التعامل مع قطاع غزة؟

ما هو النهج الجديد الذي سيتّبعه لابيد وغانتس في التعامل مع قطاع غزة؟

&#34;كهرباء غزة&#34; تكشف الأسباب وراء انقطاع خطّي مغذيان للتيار بالمحافظة

"كهرباء غزة" تكشف الأسباب وراء انقطاع خطّي مغذيان للتيار بالمحافظة

إصابة شاب فلسطيني بعد الاعتداء عليه من قبل المستوطنين برام الله

إصابة شاب فلسطيني بعد الاعتداء عليه من قبل المستوطنين برام الله

غزة: إصابتان في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة: إصابتان في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

الجهاد الإسلامي تنعي ضحايا حادث سير في الخليل

الجهاد الإسلامي تنعي ضحايا حادث سير في الخليل

منوعات

بعد أيام على خطوبتها .. ديميت أوزديمير وأوزهان كوتش يحددان موعد الزفاف!

بعد أيام على خطوبتها .. ديميت أوزديمير وأوزهان كوتش يحددان موعد الزفاف!

بالصور.. أصالة توجه رسالة لزوجها فائق حسن بيوم ميلاده

بالصور.. أصالة توجه رسالة لزوجها فائق حسن بيوم ميلاده

شاهد.. وسام صليبا يتحدث عن تطور حالته الصحية

شاهد.. وسام صليبا يتحدث عن تطور حالته الصحية

فضيحة مدويّة لمغنية الراب الأمريكية كاردي بي..والدليل في هذا الفيديو

فضيحة مدويّة لمغنية الراب الأمريكية كاردي بي..والدليل في هذا الفيديو

مفاجأة قانونية في محاكمة جوني ديب وآمبر هيرد..لن تتوقعها

مفاجأة قانونية في محاكمة جوني ديب وآمبر هيرد..لن تتوقعها

في ظهور نادر..زوجة محمد إمام تخطف الأضواء في العرض الأول لفيلم (عمهم)

في ظهور نادر..زوجة محمد إمام تخطف الأضواء في العرض الأول لفيلم (عمهم)

بعد تغريدة مثيرة للجدل..فضل شاكر يتصدّر محرك بحث (جوجل)

بعد تغريدة مثيرة للجدل..فضل شاكر يتصدّر محرك بحث (جوجل)

شاهد: بطلة مسلسل (من شارع الهرم..إلى) مع والديها..ووالدتها تخطف الأنظار بجمالها

شاهد: بطلة مسلسل (من شارع الهرم..إلى) مع والديها..ووالدتها تخطف الأنظار بجمالها

الشركة المنتجة للمسلسل الشهير (للموت) تهاجم سيرين عبد النور بقوة..فما السبب؟

الشركة المنتجة للمسلسل الشهير (للموت) تهاجم سيرين عبد النور بقوة..فما السبب؟

شاهد: ردة فعل أبناء رامي عياش لحظة كشف جنس المولود الذي ينتظره وزوجته

شاهد: ردة فعل أبناء رامي عياش لحظة كشف جنس المولود الذي ينتظره وزوجته

عربي

لابيد يهاتف الرئيس المصري ويناقشان قضايا ثنائية وإقليمية

لابيد يهاتف الرئيس المصري ويناقشان قضايا ثنائية وإقليمية

إعلام إسرائيلي: اعتقال مواطن لبناني دخل من الحدود اللبنانية شمال فلسطين

إعلام إسرائيلي: اعتقال مواطن لبناني دخل من الحدود اللبنانية شمال فلسطين

&#34;حزب الله&#34; و&#34;حركة أمل&#34; يرفضان اتفاقاً بشأن قضية ترسيم الحدود

"حزب الله" و"حركة أمل" يرفضان اتفاقاً بشأن قضية ترسيم الحدود

أمير سعودي يعلق على مقال للرئيس الأمريكي حول سبب زيارته المرتقبة إلى المملكة

أمير سعودي يعلق على مقال للرئيس الأمريكي حول سبب زيارته المرتقبة إلى المملكة