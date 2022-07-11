تفاصيل حالة الطقس في ثالث أيام عيد الأضحى

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 28-18 30-20 30-20 بيت لحم 28-18 30-20 30-20 رام الله والبيرة 27-17 29-19 29-19 طولكرم 30-20 31-22 31-22 نابلس 29-18 31-20 31-20 قلقيلية 30-20 31-22 31-22 جنين 32-20 33-22 33-22 سلفيت 28-18 30-20 30-20 طوباس 33-21 34-23 34-23 روابي 29-18 31-20 31-20 الخليل 27-17 29-19 29-19 غزه 29-21 30-23 30-23 أريحا 36-24 38-26 38-26 خانيونس 29-21 30-23 30-23 الأغوار الشمالية 34-22 36-24 36-24 رفح 30-20 31-22 31-22

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائما جزئياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: