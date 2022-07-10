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لابيد يهاتف الرئيس المصري ويناقشان قضايا ثنائية وإقليمية

لابيد يهاتف الرئيس المصري ويناقشان قضايا ثنائية وإقليمية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف مكتب رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد، مساء اليوم،  تفاصيل اتصال هاتفي أجراه الأخير مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

ووفق بيانٍ لمكتبه، فإن الرئيس المصري، هنأ لابيد على توليه منصبه، كما ناقشا القضايا الثنائية والإقليمية، مؤكدين على أهمية اتفاقية السلام.
وأعرب الاثنان عن التزامهما بمواصلة تطوير العلاقة، كما ناقشا زيارة الرئيس الأمريكي بايدن المرتقبة للمنطقة هذا الأسبوع، والقضية الفلسطينية وضرورة التهدئة.

واتفقا على ترتيب لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف تضم مصر وإسرائيل والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الفترة القادمة من أجل إعادة تنشيط مفاوضات السلام.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم جمهورية مصر ، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس المصري لتحقيق الأمن والاستقرار والتعاون بالمنطقة.

كما أكد الرئيس المصري من جانبه مواصلة مصر لجهودها لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين ومرجعيات الشرعية الدولية، بما يفتح آفاق التعاون والتنمية لكافة شعوب المنطقة، مؤكدا أيضا علي ضرورة استمرار التهدئة في الضفة وقطاع غزة وأهمية مساعدة السلطة الفلسطينية في كافة المجالات خاصة المجال الاقتصادي.

كما تناول الاتصال بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم التوافق على قيام السلطات الإسرائيلية بتحقيق كامل وشفاف بشأن ما تردد من أخبار في الصحافة الإسرائيلية اتصالا بوقائع تاريخية حدثت في حرب عام ١٩٦٧ حول الجنود المصريين المدفونين في القدس .

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