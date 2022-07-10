إعلام إسرائيلي: اعتقال مواطن لبناني دخل من الحدود اللبنانية شمال فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، اعتقال مواطن لبناني دخل من الحدود اللبنانية شمال فلسطين.وأفادت قناة (المنار) اللبنانية، أن أحد المواطنين اللبنانيين، في الجنوب تسلق السياج الحدودي عند حدود بلدة العديسة مع مستعمرة (مسكاف عام)، ودخل إلى مكان مخصص للحراسة الإسرائيلية الخالية من الجنود من دون أن يشعر به أحد.وأشارت القناة، إلى أنه وبعد مرور أكثر من 20 دقيقة من تسلق أحد الأشخاص السياج الحدودي حضرت قوة إسرائيلية معززة بأكثر من ست آليات وعملت على تطويق منطقة دخول المواطن اللبناني إلى أطراف مستعمرة (مسكاف عام) لاعتقاله.من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، إن "استطلاعات الجيش رصدت مشتبهًا فيه تسلل قبل قليل من داخل لبنان الى منطقة مسغاف عام حيث أُلقي القبض عليه".وأضاف: "اتضح من التحقيق الأولي أن الحديث عن مواطن لبناني غير مسلح حيث تم نقله للتحقيق."