مصر تطالب إسرائيل بالتحقيق في وجود مقبرة جماعية لجنود مصريين منذ حرب 1967

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، بيانًا صحفيًا، للرّد على سؤالٍ بشأن ما تردد في الصحافة الإسرائيلية، حول وقائع تاريخية حدثت في حرب 1976.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ إنه "تم تكليف السفارة المصرية في تل أبيب بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية لتقصي حقيقة ما يتم تداوله إعلاميا، والمطالبة بتحقيق لاستيضاح مدى مصداقية هذه المعلومات وإفادة السلطات المصرية بشكل عاجل بالتفاصيل ذات الصلة".ولفت إلى أن "السفارة المصرية في إسرائيل تواصل متابعة هذا الموضوع". وفق ما ذكر موقع (روسيا اليوم).وكان الصحفي الإسرائيلي يوسي ميلمان، كشف يوم الجمعة عن مجزرة راح ضحيتها ما لا يقل عن 20 جنديا مصريا في حرب عام 1967.وأوضح أن "الجنود المصريين أحرقوا أحياء ودفنهم الجيش الإسرائيلي في مقبرة جماعية بدون علامات قرب القدس".ونشر الموقع الإلكتروني لصحيفتي (يديعوت أحرونوت) و(جيروزاليم بوست) الإسرائيليتين تفاصيل مشابهة لما ذكره ميلمان.