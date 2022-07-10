دولي

بريطانيا: تسعة مرشحين يتنافسون لخلافة بوريس جونسون

بريطانيا: تسعة مرشحين يتنافسون لخلافة بوريس جونسون
بوريس جونسون
رام الله - دنيا الوطن
أعلن تسعة نواب محافظين، يوم الأحد، في المملكة المتحدة إطلاق حملتهم لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون، مع حرص العديد منهم على التمايز عن وزير المالية السابق ريشي سوناك بشأن القضايا الضريبية.

وأعلنت وزيرة التجارة بيني موردنت رسميا عن ترشحها، الأحد، لتنضم بذلك إلى وزير النقل جرانت شابس ووزير المالية ناظم الزهاوي والوزيرين السابقين جيريمي هانت وساجد جاويد، ليصل إجمالي عدد المرشحين بذلك إلى تسعة. وفق موقع (سكاي نيوز).

وقالت موردنت في بيان: "هذه نقطة تحول حاسمة لبلدنا، أعتقد أن تشكيل حكومة ائتلافية اشتراكية أو بقيادة اشتراكية في الانتخابات المقبلة سيكون بمثابة كارثة لبريطانيا... يجب أن نفوز في الانتخابات المقبلة".

وستحدد لجنة المشرعين، التي أسسها حزب المحافظين عام 1922، الجدول الزمني المحدد للمنافسة بعد اجتماع يوم الاثنين.

وقال بوب بلاكمان، المسؤول التنفيذي باللجنة، إن باب الترشيحات سيُغلق مساء يوم الثلاثاء لتبدأ بعد ذلك عملية تقليص عدد المرشحين إلى اثنين في النهاية حتى 21 يوليو.

وسينتخب أعضاء الحزب خلال الصيف زعيما جديدا للحزب ليصبح رئيسا للوزراء بعد ذلك.

ومع دخولهم السباق، تعهد شابس والزهاوي وهانت وجاويد بتخفيض الضرائب مما يتعارض مع سياسة وزير المالية السابق، ريشي سوناك، الذي حملت ميزانيته العام الماضي بريطانيا أكبر عبء ضريبي منذ الخمسينيات.

وأعلن جونسون، الخميس، إنه سيستقيل من منصبه، بعد أن اعترض العديد من المشرعين والوزراء في الحكومة على طريقة تعامله مع سلسلة من الفضائح من بينها انتهاك قواعد الإغلاق خلال التجمعات التي أقيمت في مكتبه في داونينج ستريت.

وأوضح أنه سيستمر في منصبه حتى انتخاب رئيس وزراء جديد.

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