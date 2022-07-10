تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس وملك الأردن

رام الله - دنيا الوطنأجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفيًا مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تبادلا خلاله التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك.وهنأ الرئيس محمود عباس، الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني الشقيق بالعيد، متمنيا موفور الصحة والعافية للملك، والأردن الشقيق دوام التقدم والازدهار.وأعرب عباس عن شكره للملك عبد الله الثاني على مواقفه الثابتة الداعمة لشعبنا وقضيته العادلة.بدوره، هنأ الملك عبد الله الثاني، الرئيس محمود عباس وشعبنا الفلسطيني بعيد الأضحى المبارك، معربا عن أمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على شعبنا الفلسطيني وقد تحققت أمانيه، مؤكدا وقوف الأردن الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.