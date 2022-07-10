الاحتلال يستعد لبناء 28 بؤرة استيطانية بالضفة عقب زيارة بايدن





وتعد هذه الزيارة الأولى لبايدن منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة عام 2021.













رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، أن حركة (نحالا) الاستيطانية، تستعد لإقامة 28 بؤرة استيطانية بعد أيام قليلة زيارة الرئيس الأمريكي (جو بايدن) للمنطقة.وأفادت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، أن حركة (نحالا) ستبني ثلاث مستوطنات كمرحلة أولى، ومن ثم ستُتبعها بـ25 مستوطنة أخرى في مرحلة ثانية.ووفقًا للصحيفة، فإن (نحالا) تعمل هذه الأيام مع مئات المستوطنين، وتشتري معدات للانتقال والاستيطان في ثلاث مناطق جديدة في الضفة الغربية.ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي(جو بايدن) إلى إسرائيل والمنطقة العربية، يوم الأربعاء المقبل بتاريخ 14 تموز/ يوليو.