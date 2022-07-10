شؤون فلسطينية

نادي الأسير: إصابة 16 أسيراً في سجن عسقلان بفايروس (كورونا)

نادي الأسير: إصابة 16 أسيراً في سجن عسقلان بفايروس (كورونا)
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، أنّ عدد الإصابات بفايروس (كورونا)، بين صفوف الأسرى في سجن (عسقلان)، وصلت إلى 16 أسيرًا. 

وأوضح نادي الأسير، أن عددًا من المصابين هم من الأسرى المرضى الذين يعانون أمراضًا مزمنة، ويقضون أحكامًا عالية منها المؤبد. 

وأشار إلى أنّ أول من تم الكشف عن إصابته في سجن (عسقلان)، هو الأسير إياد نظير عمر من مخيم جنين، والذي يعاني من السرطان. 

وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيرهم.

يُذكر أن عدد الأسرى في سجن عسقلان يبلغ نحو 35 أسيرًا، من بينهم على الأقل 17 أسيرًا يعانون أمراضًا مزمنة وبحاجة إلى متابعة صحية باستمرار.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يستعد لبناء 28 بؤرة استيطانية بالضفة عقب زيارة بايدن

الاحتلال يستعد لبناء 28 بؤرة استيطانية بالضفة عقب زيارة بايدن

حجاج فلسطين يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق

حجاج فلسطين يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق

ما هو النهج الجديد الذي سيتّبعه لابيد وغانتس في التعامل مع قطاع غزة؟

ما هو النهج الجديد الذي سيتّبعه لابيد وغانتس في التعامل مع قطاع غزة؟

&#34;كهرباء غزة&#34; تكشف الأسباب وراء انقطاع خطّي مغذيان للتيار بالمحافظة

"كهرباء غزة" تكشف الأسباب وراء انقطاع خطّي مغذيان للتيار بالمحافظة

إصابة شاب فلسطيني بعد الاعتداء عليه من قبل المستوطنين برام الله

إصابة شاب فلسطيني بعد الاعتداء عليه من قبل المستوطنين برام الله

هنية: نتطلع إلى تضافر وتوحد الجهود لخدمة قضايا الأمة والقدس والأقصى

هنية: نتطلع إلى تضافر وتوحد الجهود لخدمة قضايا الأمة والقدس والأقصى

غزة: إصابتان في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة: إصابتان في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

الجهاد الإسلامي تنعي ضحايا حادث سير في الخليل

الجهاد الإسلامي تنعي ضحايا حادث سير في الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: إصابتان في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة: إصابتان في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

الجهاد الإسلامي تنعي ضحايا حادث سير في الخليل

الجهاد الإسلامي تنعي ضحايا حادث سير في الخليل

المعتقل ريان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 95.. والمعتقل عواودة يستأنف إضرابه

المعتقل ريان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 95.. والمعتقل عواودة يستأنف إضرابه

الرئيس عباس يهنئ حاكم عام كومنولث جزر البهاما بذكرى الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ حاكم عام كومنولث جزر البهاما بذكرى الاستقلال

(فدا): الاعتداء على المسيرة الفنية برام الله مُدان بشدة بصرف النظر عن الأسباب

(فدا): الاعتداء على المسيرة الفنية برام الله مُدان بشدة بصرف النظر عن الأسباب

مواجهات في الخليل واستهداف مواقع للاحتلال بعبوات متفجرة في الضفة

مواجهات في الخليل واستهداف مواقع للاحتلال بعبوات متفجرة في الضفة

مواجهات واعتداءات للمستوطنين بأول أيام العيد في الضفة

مواجهات واعتداءات للمستوطنين بأول أيام العيد في الضفة

قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الأثرية في سبسطية

قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الأثرية في سبسطية

منوعات

فضيحة مدويّة لمغنية الراب الأمريكية كاردي بي..والدليل في هذا الفيديو

فضيحة مدويّة لمغنية الراب الأمريكية كاردي بي..والدليل في هذا الفيديو

مفاجأة قانونية في محاكمة جوني ديب وآمبر هيرد..لن تتوقعها

مفاجأة قانونية في محاكمة جوني ديب وآمبر هيرد..لن تتوقعها

في ظهور نادر..زوجة محمد إمام تخطف الأضواء في العرض الأول لفيلم (عمهم)

في ظهور نادر..زوجة محمد إمام تخطف الأضواء في العرض الأول لفيلم (عمهم)

بعد تغريدة مثيرة للجدل..فضل شاكر يتصدّر محرك بحث (جوجل)

بعد تغريدة مثيرة للجدل..فضل شاكر يتصدّر محرك بحث (جوجل)

شاهد: بطلة مسلسل (من شارع الهرم..إلى) مع والديها..ووالدتها تخطف الأنظار بجمالها

شاهد: بطلة مسلسل (من شارع الهرم..إلى) مع والديها..ووالدتها تخطف الأنظار بجمالها

الشركة المنتجة للمسلسل الشهير (للموت) تهاجم سيرين عبد النور بقوة..فما السبب؟

الشركة المنتجة للمسلسل الشهير (للموت) تهاجم سيرين عبد النور بقوة..فما السبب؟

شاهد: ردة فعل أبناء رامي عياش لحظة كشف جنس المولود الذي ينتظره وزوجته

شاهد: ردة فعل أبناء رامي عياش لحظة كشف جنس المولود الذي ينتظره وزوجته

صور وفيديو: للمرة الثانية..بطلة مسلسل (زهرة الثالوث) تحتفل بزفافها

صور وفيديو: للمرة الثانية..بطلة مسلسل (زهرة الثالوث) تحتفل بزفافها

شاهد: في أحضان زوجها..سيرين عبد النور تحتفل بمرور 15 عاماً على زواجها

شاهد: في أحضان زوجها..سيرين عبد النور تحتفل بمرور 15 عاماً على زواجها

صور: بـ (لوك) شعر غريب..نسرين طافش وزوجها يهنئان المتابعين بعيد الأضحى

صور: بـ (لوك) شعر غريب..نسرين طافش وزوجها يهنئان المتابعين بعيد الأضحى

عربي

أمير سعودي يعلق على مقال للرئيس الأمريكي حول سبب زيارته المرتقبة إلى المملكة

أمير سعودي يعلق على مقال للرئيس الأمريكي حول سبب زيارته المرتقبة إلى المملكة

حجاج بيت الله يواصلون أداء مناسك الحج برمي الجمرات في أول أيام التشريق

حجاج بيت الله يواصلون أداء مناسك الحج برمي الجمرات في أول أيام التشريق

العاهل الأردني يهنئ لابيد على توليه منصبه

العاهل الأردني يهنئ لابيد على توليه منصبه

الصومال تجري مشاورات داخلية بشأن مسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل

الصومال تجري مشاورات داخلية بشأن مسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل