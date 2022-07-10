نادي الأسير: إصابة 16 أسيراً في سجن عسقلان بفايروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، أنّ عدد الإصابات بفايروس (كورونا)، بين صفوف الأسرى في سجن (عسقلان)، وصلت إلى 16 أسيرًا.وأوضح نادي الأسير، أن عددًا من المصابين هم من الأسرى المرضى الذين يعانون أمراضًا مزمنة، ويقضون أحكامًا عالية منها المؤبد.وأشار إلى أنّ أول من تم الكشف عن إصابته في سجن (عسقلان)، هو الأسير إياد نظير عمر من مخيم جنين، والذي يعاني من السرطان.وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيرهم.يُذكر أن عدد الأسرى في سجن عسقلان يبلغ نحو 35 أسيرًا، من بينهم على الأقل 17 أسيرًا يعانون أمراضًا مزمنة وبحاجة إلى متابعة صحية باستمرار.